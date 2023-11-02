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السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة .

بحسب بيان للرئاسة المصرية، جاءت دعوة السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من سوناك "مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأكد الرئيس المصري خلال الاتصال "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة".

وأشار إلى أن "مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة".

بدوره، أكد سوناك "موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

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