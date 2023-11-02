مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة
الشهيد الطفل الشافعي
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاماً)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت وزارة الصحة، إن طفلاً استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، الشابين محمد عرمان، وخالد بعيرات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.

وبارتقاء الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيداً، بينهم 132 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أخبار ذات صلة

مقتل مُجند في عملية إطلاق نار عند مفرق بيت ليد قرب مدينة طولكرم

مقتل مُجند في عملية إطلاق نار عند مفرق بيت ليد قرب مدينة طولكرم

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

بلدية غزة: عملية جمع النفايات تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدوان ونفاد الوقود

بلدية غزة: عملية جمع النفايات تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدوان ونفاد الوقود

الإعلامي الحكومي بغزة: خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة

الإعلامي الحكومي بغزة: خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة

الخارجية الأميركية: لا يمكن لحماس الاستمرار بحكم وإدارة غزة وسنناقش مصيرها مع الشركاء

الخارجية الأميركية: لا يمكن لحماس الاستمرار بحكم وإدارة غزة وسنناقش مصيرها مع الشركاء

شهداء وإصابات باستهدافات إسرائيلية جديدة بمناطق متفرقة من القطاع

شهداء وإصابات باستهدافات إسرائيلية جديدة بمناطق متفرقة من القطاع

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب &quot;المقاومة الشرسة&quot;

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات بالقطاع

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات بالقطاع

الداخلية بغزة: آليات الاحتلال موجودة بمنطقة الكرامة وشارع صلاح الدين وتحاول الوصول لشارع الرشيد

الداخلية بغزة: آليات الاحتلال موجودة بمنطقة الكرامة وشارع صلاح الدين وتحاول الوصول لشارع الرشيد

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ &quot;أرض جو&quot; أُطلق من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ "أرض جو" أُطلق من لبنان

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع