بلدية غزة: عملية جمع النفايات تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدوان ونفاد الوقود

أفادت بلدية غزة، أن عملية جمع النفايات في المدينة تواجه صعوبات كبيرة تواصل العدوان الإسرائيلي ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآليات الخاصة بجمع النفايات.





وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية، أن نفاد الوقود وصعوبة وخطر الوصول لبعض المناطق في شمال وجنوب وشرق المدينة وكذلك في المنطقة القريبة من شارع البحر أدى لتراكم النفايات في هذه المناطق.





وأضافت أن الكميات التي يتم جمعها يومياً يتم ترحيلها لمكبات مؤقتة في داخل المدينة منها؛ أرض سوق فراس، ومحطة اليرموك بسبب منع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول للمكب في منطقة جحر الديك شرق المدينة.





وأوضحت اللجنة أن أكثر من 20 ألف طن من النفايات تكدست في المدينة وهذا يشكل حالة خطرة على الأوضاع الصحية والبيئية.





ودعت اللجنة المنظمات الدولية المختصة للتدخل العاجل وحماية المدينة من حالة الكارثة التي تواجهها بسبب تردي الأوضاع الصحية والبيئية وتوفير الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

رام الله - دنيا الوطن