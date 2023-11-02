الإعلامي الحكومي بغزة: خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة





وأوضح في بيان أن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بسبب العدوان: المستشفى التركي، ومستشفى بيت حانون، ومستشفى الوفاء، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الكرامة، ومستشفى حيفا، ومستشفى الدولي للعيون.



كما توقفت مستشفيات مسلم التخصصي، والدرة، وحمد، ودار السلام، واليمن السعيد، وسان جون، والحياة، ويافا، فيما خرجت كذلك عن الخدمة 32 مركزاً صحياً من أصل 52 مركز رعاية أولية، وفق المكتب.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الخميس، خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة وذلك بعد 27 يوماً من الحرب الإسرائيلية المستمرة.