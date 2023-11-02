الخارجية الأميركية: لا يمكن لحماس الاستمرار بحكم وإدارة غزة وسنناقش مصيرها مع الشركاء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، بأنها أوضحت بأنه "لا يمكن لحماس أن تستمر في حكم وإدارة غزة واستخدامها منصة للهجمات ضد إسرائيل".



وأضافت على لسان الناطق باسمها، ماثيو ميلر وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأنه لا يمكن أن تحتل إسرائيل غزة وسنناقش مصيرها مع الفلسطينيين والشركاء بالمنطقة، وفق تعبيره.



وتابعت بأن "واشنطن تريد أن تشن إسرائيل حملتها العسكرية مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين خلال جولته في المنطقة التي تبدأ الجمعة "أهدافهم العسكرية في غزة وخططهم لتحقيق ذلك".



وأكدت الخارجية الأميركية بأن "بلينكن سيبحث خلال جولته في المنطقة سبل منع توسيع الصراع واستعادة الرهائن".





في السياق، أكد البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أنه "يعمل مع الشركاء في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في غزة مستقبلاً".



وأضاف على لسان الناطق باسمه، بأن "وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حالياً في غزة ليس هو الحل الصحيح ولا يمكننا العودة لما قبل 7 أكتوبر ونعتقد أن حماس لا يمكن أن تبقى حاكمة لغزة بعد انتهاء الحرب"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن