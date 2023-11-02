مباشر | تغطية صحفية: أكثر من 7000 شهيد جراء العدوان على القطاع #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

خمسة شهداء وعشرات الإصابات باستهداف زوراق الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم الشاطئ

خمسة شهداء وعشرات الإصابات باستهداف زوراق الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم الشاطئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ما لا يقل عن خمسة مواطنين، فيما أصيب العشرات، في استهداف زوراق الاحتلال لمدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مخيم جباليا، بعد أن ارتكتب مجزرة فيه يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 400 مواطن أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، بعد أن قصف مربعا سكنيا في ذات المنطقة أمس الأربعاء، أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال عزبة بيت حانون وشمال بيت لاهيا والتوام وشرق جباليا في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

خمسة شهداء وعشرات الإصابات باستهداف زوراق الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم الشاطئ

خمسة شهداء وعشرات الإصابات باستهداف زوراق الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم الشاطئ

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب &quot;المقاومة الشرسة&quot;

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"

بلدية غزة تُحذر من تلوث الخزان الجوفي في بركة الشيخ رضوان

بلدية غزة تُحذر من تلوث الخزان الجوفي في بركة الشيخ رضوان

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة

بلدية غزة: استمرار تسرب المياه العادمة للبحر ينذر بكارثة خطيرة

بلدية غزة: استمرار تسرب المياه العادمة للبحر ينذر بكارثة خطيرة

فيديو.. القسام تبث مشاهد من اشتباك عناصرها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب إيرز الأحد الماضي

فيديو.. القسام تبث مشاهد من اشتباك عناصرها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب إيرز الأحد الماضي

استشهاد طفل ومسن برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس

استشهاد طفل ومسن برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس

&quot;الخارجية&quot;: استهداف ما تبقى من المستشفيات في القطاع تعميق للإبادة الجماعية

"الخارجية": استهداف ما تبقى من المستشفيات في القطاع تعميق للإبادة الجماعية

الاحتلال يُعلن &quot;تحرير&quot; مجندة كانت مختطفة عبر عملية برية في غزة

الاحتلال يُعلن "تحرير" مجندة كانت مختطفة عبر عملية برية في غزة

أول تعليق من نتنياهو على رسالة الأسيرات الثلاث لدى كتائب القسام

أول تعليق من نتنياهو على رسالة الأسيرات الثلاث لدى كتائب القسام

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ &quot;أرض جو&quot; أُطلق من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ "أرض جو" أُطلق من لبنان

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع