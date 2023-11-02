خمسة شهداء وعشرات الإصابات باستهداف زوراق الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم الشاطئ

رام الله - دنيا الوطناستشهد ما لا يقل عن خمسة مواطنين، فيما أصيب العشرات، في استهداف زوراق الاحتلال لمدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع.وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مخيم جباليا، بعد أن ارتكتب مجزرة فيه يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 400 مواطن أغلبهم من الأطفال والنساء.كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، بعد أن قصف مربعا سكنيا في ذات المنطقة أمس الأربعاء، أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.وقصفت مدفعية الاحتلال عزبة بيت حانون وشمال بيت لاهيا والتوام وشرق جباليا في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.