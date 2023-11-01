مباشر | تغطية صحفية: أكثر من 7000 شهيد جراء العدوان على القطاع #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن "ها هي الحرب الوحشية الإجرامية الإرهابية ضد غزة وأهلها تستمر لليوم الـ 26 ولا زال شعبنا ومجاهدينا يخوضونها بكل جدارة واقتدار".

وأضاف في كلمة له، إن "شعبنا ومجاهدينا يرسمون خارطة الوطن بدمائهم الزكية ويتحملون ما لا تتحمله الجبال من تضحية وصمود وشهداء وطول نفس وصبر على الجراح والآلام".

وتابع هنية: "يا أهل غزة أهل العزة والتضحية والفداء أيها الأبطال العمالقه يا من يخوضون هذه المعركة المصيرية بين محورين محور الشعوب المحبة للحرية والعدالة ومحور العنصرية والفاشية إنها معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والسلام الانساني والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد يدعمهم قوى استعمارية تدوس كل القيم من أجل مصالحهم وعقليتهم الدموية". 

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إننا وفي اليوم الـ 26 لهذه الملحمة البطولية لمقاومتنا وشعبنا وأمام هذه المجازر وحرب الإبادة التي يشنها النازيون الجدد نؤكد أننا نقف إجلالاً وإكباراً لهذا الصمود الأسطوري لشعبنا رغم الهائل وسقوط الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والتي كان آخرها المجزرة الوحشية في مخيم جباليا والنصيرات والشاطئ والفالوجة بل أقول المجزرة الممتدة على كل مساحة القطاع الحبيب". 

وأضاف بأن "شعبنا بهذا الصمود والثبات والتشبث بوطنه أفشل مخططات العدو بنكبة جديدة من التهجير والشتات".

وقال هنية: لقد حذرنا قبل هذه الحرب كل الأطراف الذين التقيناهم أن استمرار نتنياهو وحكومته الفاشية في سياسات العربدة والبلطجة والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات وإطلاق العنان لعتاة المستوطنين ليعيثوا في الارض خرابا وتدميرا وقتلاً. 

وتابع: حذرناهم أنه لن يمر مرور الكرام وأن الانفجار قادم لا محالة ويجب العمل على كبح جماح هذا المجرم وعصابته ولكن للأسف لم يستمع لنداء أحد بل استمر حلفائه في دعمه وتشجيعه على المضي قدما في سياسته العنصرية. 

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "ها نحن نحذرهم مرة أخرى أن نتنياهو لا مانع لديه من حرق الأخضر واليابس في الإقليم وخارجه لينقذ نفسه والمتطرفين من حوله لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجازر والإبادة الجماعية فوراً". 

وأضاف: "قدمت الحركة تصوراً شاملا يبدأ بوقف العدوان الإجرامي وفتح المعابر ومرورا بصفقة تبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير؛ ولكن نتنياهو يماطل و يخدع جمهوره بوعود زائفه لن نسمح له بتحقيقها".

وقال: "قد فشلت حكوماتهم المتعاقبة في تحقيق أي منها وهم أدرى بنتائج لجان التحقيق عندهم والفشل الذريع الذي حصدوه بعد كل معركة ولكن إلى أن تدرك هذه العصبة المتغطرسه بل هذه العصابة المتغطرسة أنهم غرقوا فى رمال غزة سيكون ذلك قد كلفهم كثيرا وعلى كل الأصعدة بما فيه حياة إشراقة والذين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له شعبنا وآخرهم الذين قتلوا في مجزرة جباليا".

أخبار ذات صلة

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

حماس: إسرائيل تعمل على تهجير أهلنا من شمال القطاع إلى جنوبه

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب &quot;المقاومة الشرسة&quot;

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"

بلدية غزة تُحذر من تلوث الخزان الجوفي في بركة الشيخ رضوان

بلدية غزة تُحذر من تلوث الخزان الجوفي في بركة الشيخ رضوان

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

شاهد: مئات الضحايا بين شهيد وجريح في مجزرة جباليا

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء الأربعاء

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات بالقطاع

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة

الاحتلال يُعلن &quot;تحرير&quot; مجندة كانت مختطفة عبر عملية برية في غزة

الاحتلال يُعلن "تحرير" مجندة كانت مختطفة عبر عملية برية في غزة

أول تعليق من نتنياهو على رسالة الأسيرات الثلاث لدى كتائب القسام

أول تعليق من نتنياهو على رسالة الأسيرات الثلاث لدى كتائب القسام

بلدية غزة: استمرار العدوان يفاقم حالة العطش في المدينة

بلدية غزة: استمرار العدوان يفاقم حالة العطش في المدينة

شاهد: ثلاث أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو

شاهد: ثلاث أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو

الدفاع المدني بغزة: ما يحدث الآن في منطقة تل الهوى إبادة جماعية ومحرقة

الدفاع المدني بغزة: ما يحدث الآن في منطقة تل الهوى إبادة جماعية ومحرقة

شهيدان برصاص الاحتلال برام الله والخليل.. وتشييع جثامين أربعة آخرين في جنين

شهيدان برصاص الاحتلال برام الله والخليل.. وتشييع جثامين أربعة آخرين في جنين

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل بمناطق مفتوحة

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل بمناطق مفتوحة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ &quot;أرض جو&quot; أُطلق من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ "أرض جو" أُطلق من لبنان

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع