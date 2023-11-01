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قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"

قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"
جيش الاحتلال داخل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) عن قائد ميداني في كتائب القسام قوله، إن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال في قطاع غزة "أكبر مما يتم إعلانه". 

وأضاف القائد الميداني بأن دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها، بسبب "المقاومة الشرسة"، مشيراً إلى أنه تم "تفجير آليات إسرائيلية عدة ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور".

3 قائد ميداني في القسام: دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة

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