قائد بالقسام: دبابات الاحتلال تفشل بتقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب "المقاومة الشرسة"





وأضاف القائد الميداني بأن دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها، بسبب "المقاومة الشرسة"، مشيراً إلى أنه تم "تفجير آليات إسرائيلية عدة ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور".



3 قائد ميداني في القسام: دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة





رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) عن قائد ميداني في كتائب القسام قوله، إن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال في قطاع غزة "أكبر مما يتم إعلانه".