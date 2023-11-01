بلدية غزة تُحذر من تلوث الخزان الجوفي في بركة الشيخ رضوان

رام الله - دنيا الوطنتحذر بلدية غزة من خطورة تلوث الخزان الجوفي في منطقة بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان بسبب تسرب نحو 10 آلاف كوب من المياه العادمة للبركة يومياً.وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية، أن الأضرار التي لحقت بالخط الناقل من محطة الصرف الصحي رقم 5 (البقارة) إلى محطة 7B بفعل قصف الاحتلال للخط أدى لتسرب المياه العادمة إلى مصارف مياه الأمطار ومنها إلى بركة الشيخ رضوان.وأوضحت أن ارتفاع المياه العادمة وصل إلى 1.20 متر في البركة وهذا قد يؤدي لتسرب هذه المياه للخزان الجوفي وبالتالي تلوثه مما ينذر بكارثة صحية وبيئية وانتشار البعوض والحشرات الضارة في المنطقة.يذكر أن انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والأضرار التي لحقت في محطات الصرف الصحي أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للبحر.