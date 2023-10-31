حماس تُعلق على توغل آليات ودبابات الاحتلال داخل قطاع غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، تصريحاً، بشأن توغل الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.





وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي؛ هي محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني وترميم صورتهم هزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد".





وأضافت بأن "كتائب القسام والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور".





وختمت حماس تصريحها بأن "الاحتلال يدفع بجنوده إلى غزة العزّة التي كانت وستبقى مقبرة للغزاة".

رام الله - دنيا الوطن