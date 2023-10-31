الصحة بغزة:8525 شهيداً منذ بدء العدوان.. وتوقف مولد مجمع الشفاء والإندونيسي مساء غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، د.أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى 8525 شهيداً.وأضاف في مؤتمر صحفي بغزة، أن من بين الشهداء 3542 طفلا و2187 سيدة، فيما أصيب 21543 مواطناً بجراح مختلفة.كما أعلن القدرة، بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الاندونيسي مع نهاية يوم غدٍ الأربعاء.