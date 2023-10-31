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شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية لا يريد الإعلان عنها ودخل في مناطق ضعيفة ومقصوفة
قوات الاحتلال في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي "بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه"

وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أن الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.

وتابع: بأن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء، مشيراً إلى أن "المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه".

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