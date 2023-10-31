فيديو.. القسام تبث مشاهد من اشتباك عناصرها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب إيرز الأحد الماضي
بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك عناصرها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب بيت حانون/إيرز أول أمس الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
كما أعلنت أنها أجهزت على "قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".
من جهة أخرى قالت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت موقع "مارس" العسكري وأيضاً كيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" بقذائف الهاون.
من جهة أخرى قالت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت موقع "مارس" العسكري وأيضاً كيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" بقذائف الهاون.
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