فيديو.. القسام تبث مشاهد من اشتباك عناصرها بقوات الاحتلال المتوغلة غرب إيرز الأحد الماضي

كما أعلنت أنها أجهزت على "قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".















من جهة أخرى قالت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت موقع "مارس" العسكري وأيضاً كيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" بقذائف الهاون.