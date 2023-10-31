استشهاد طفل ومسن برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، باستشهاد المسن روحي رشيد صوافطة (70 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس.وكانت مصادر طبية، أعلنت عن استشهاد طفل متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا، غرب نابلس.وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.وباستشهاد الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.