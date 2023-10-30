أول تعليق من نتنياهو على رسالة الأسيرات الثلاث لدى كتائب القسام

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، على مقطع فيديو بثته كتائب القسام يظهر فيه ثلاث أسيرات إسرائيليات لديها، وهن يوجهن رسالة إليه.وقال نتنياهو: "أتوجه إلى إيلينا تروبانوف، ودانيال ألوني، ورامون كيرشت، الذين أسرتهم حماس.. أعانقكم.. وقلوبنا معكم.. ومع الأسرى الآخرين".وأضاف: "هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس، نحن نحتضن العائلات، نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع الأسرى والمفقودين إلى ديارهم".‌‌وبثت كتائب القسام مقطع فيديو، يظهر ثلاث أسيرات إسرائيليات، وهن يوجهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وتقول أسيرة إسرائيلية في مقطع الفيديو مخاطبة نتنياهو: "نحن في الأسر لدى حماس منذ 23 يومًا، بالأمس كنت في المؤتمر الصحفي لدى أسرة المخطوفين".وأضافت: "نحن نعلمكم أنه كان من المفترض التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وكان من المفترض الإفراج عنها جميعًا، لقد التزمت بالإفراج عن الجميع، ولكن بدلاً من ذلك، ها نحن نتحمل الفشل السياسي الأمني".وقالت: "لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، نحن مواطنين بريئين وسذّج، ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط لا شروط. انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا".وتابعت: "ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن".