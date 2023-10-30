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شؤون فلسطينية

شاهد: ثلاث أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو

شاهد: ثلاث أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو
أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، يظهر ثلاث أسيرات إسرائيليات، وهن يوجهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتقول أسيرة إسرائيلية في مقطع الفيديو مخاطبة نتنياهو: "نحن في الأسر لدى حماس منذ 23 يومًا، بالأمس كنت في المؤتمر الصحفي لدى أسرة المخطفوفين".

وأضافت: "نحن نعلمكم أنه كان من المفترض التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وكان من المفترض الإفراج عنها جميعًا، لقد التزمت بالإفراج عن الجميع، ولكن بدلاً من ذلك، ها نحن نتحمل الفشل السياسي الأمني".

لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، نحن مواطنين بريئين وسذّج، ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا.

ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن.


 


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