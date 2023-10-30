شاهد: ثلاث أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، يظهر ثلاث أسيرات إسرائيليات، وهن يوجهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضافت: "نحن نعلمكم أنه كان من المفترض التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وكان من المفترض الإفراج عنها جميعًا، لقد التزمت بالإفراج عن الجميع، ولكن بدلاً من ذلك، ها نحن نتحمل الفشل السياسي الأمني".

لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، نحن مواطنين بريئين وسذّج، ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا.



