شهيدان برصاص الاحتلال برام الله والخليل.. وتشييع جثامين أربعة آخرين في جنين

أفادت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، باستشهاد الشاب أحمد نوفل (23 عاما) متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام في راس كركر شمال غرب رام الله.



كما أفادت باستشهاد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاما) برصاص الاحتلال على مدخل يطا جنوب الخليل.



يأتي ذلك في وقت شيعت فيه جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، ظهر اليوم الإثنين، جثامين الشبان الأربعة، الذين استشهدوا، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها فجرا.



وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي تركمان (28 عاما)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، من أمام مستشفى جنين الحكومي.



وحمل المشيعون الجثامين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين، الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ثم أدَّوا الصلاة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي من مدينة جنين ومخيمها.



رام الله - دنيا الوطن