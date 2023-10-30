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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل بمناطق مفتوحة

الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل بمناطق مفتوحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، إن "العدوان البري بدأ منذ أيام ولم يتمكن العدو من تحقيق أي إنجاز سوى التوغل في مناطق مفتوحة". 

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "توغل العدو في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين". 

وشددت على أن "المقاومة في الميدان تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات العدو وأهدافه"، مشيرة إلى أن "العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه".

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