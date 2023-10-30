كهرباء غزة تستنكر استهداف بعض من مبانيها ومرافقها بمحافظتي خانيونس والوسطى





وقالت الشركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك أدى لدمار كبير في تلك المرافق، وهي تحمل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن سلامة وأمن موظفيها، حيث أن أعمال الشركة هي أعمال مدنية صرفة تتعلق فقط بتقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين.



وقالت الشركة إن مقراتها ومرافقها وآلياتها مُعرفة طرف الجهات الدولية ذات العلاقة لتسهيل مهامها خلال الطوارئ.



وتوجه الشركة دعوتها لكافة الأطراف الأممية والحقوقية بضرورة التحقيق في هذه الحادثة، وتوفير الحماية لطواقم الشركة ومقراتها وكافة مرافقها.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الاثنين، استهداف بعض من مبانيها ومرافقها في محافظتي خانيونس والوسطى من قبل جيش الاحتلال.