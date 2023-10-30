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شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي: لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بالقطاع بشكل قاطع

الإعلامي الحكومي: لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بالقطاع بشكل قاطع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الاثنين، إنه خلافا لحديث الاحتلال؛ فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك. 

وتابع "الإعلامي الحكومي": بأن هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع. 

وأكد "الإعلامي الحكومي" بأنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه. 

وأردف: ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.

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