أبو مرزوق: وفد من قيادة حركة حماس يزور القاهرة خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنكشف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لوفد الحركة إلى القاهرة حين تصل المشاورات إلى مستويات متقدمة، متوقعاً أن تكون في الأيام المقبلة.وقال أبو مرزوق، في حوار مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أن الجانب المصري رحب بزيارة قيادة الحركة إلى مصر، وأن يكون هنالك وفد دائم للحركة فى القاهرة لإجراء المشاورات والمباحثات حول مختلف القضايا.وأكد أن حركته تنظر بإيجابية لموقف الدولة المصرية إزاء رفضها لسيناريو التهجير، وهذا موقف مقدّر، ويخدم الشعب الفلسطينى، ويمنع حدوث نكبة جديدة.