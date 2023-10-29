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الإعلامي الحكومي بغزة: 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

الإعلامي الحكومي بغزة: 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي
جانب من عمل طواقم الدفاع المدني بغزة في انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إن هناك 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 23 يوماً، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، إننا "فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع".

 وأشار بصل في تصريحات لقناة (الجزيرة)، ألى أن فرق الدفاع المدني "انتشلت 30 شخصاً في شمال غزة من تحت الأنقاض"، مؤكداً أن بعض أفراد الدفاع المدني استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.

وأضاف بصل: "هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم، لافتا إلى أن "طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافاً".

ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إلى إن المواطنين يبلغون بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.

وشدد بصل على أنه يجب إدخال فرق إنقاذ عربية ومعدات ثقيلة للمساعدة في عمليات الإنقاذ بقطاع غزة.

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