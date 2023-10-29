القسام تكشف تفاصيل تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الأحد، إن عناصرها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وأضافت القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها خاضوا مع قوات الاحتلال "اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط في الجيش بجروح خطيرة نتيجة انفجار قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.كما أعلن المتحدث باسم الجيش، في بيان مقتضب، إصابة جندي بجراح متوسطة خلال مواجهة مع المقاومين في شمال قطاع غزة.