الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات

رام الله - دنيا الوطنقال محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، صباح اليوم الأحد، إننا "فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع".وأشار بصل في تصريحات لقناة (الجزيرة)، ألى أن فرق الدفاع المدني "انتشلت 30 شخصاً في شمال غزة من تحت الأنقاض"، مؤكداً أن بعض أفراد الدفاع المدني استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.وأضاف بصل: "هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم، لافتا إلى أن "طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافاً".ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إلى إن المواطنين يبلغون بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.وشدد بصل على أنه يجب إدخال فرق إنقاذ عربية ومعدات ثقيلة للمساعدة في عمليات الإنقاذ بقطاع غزة.يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) أعلنت، فجر الأحد، عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان، مساء يوم الجمعة الماضي.