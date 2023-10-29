جيش الاحتلال يُعلن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مع المقاومة شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إصابة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، نتيجة انفجار قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.كما أعلن المتحدث باسم الجيش، في بيان مقتضب، إصابة جندي بجراح متوسطة خلال مواجهة مع المقاومين في شمال قطاع غزة.وعقب ذلك، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عناصرها يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وأضافت القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها خاضوا مع قوات الاحتلال "اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".وكانت كتائب القسام، نشرت مساء السبت، مشاهداً تظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة من طراز "النمر" (panther)، وذلك خلال عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم 23.وتم استهداف العربة بصاروخ (كورنيت) شرق حي الشجاعية، حيث ظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق الصاروخ فأصاب العربة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جندياً إسرائيلياً، حسب إعلان القسام.وتواصل طائرات الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وبشكل عنيف ومكثف في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للقطاع.كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بشكل عنيف المناطق الشرقية للقطاع، وسط سماع أصوات اشتباكات متواصلة بين المقاومة وجيش الاحتلال في شرق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع.