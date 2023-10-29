شاهد: كتائب القسام تستهدف ناقلة جنود إسرائيلية من طراز "النمر" شرق الشجاعية



وتم استهداف العربة بصاروخ (كورنيت) شرق حي الشجاعية، حيث ظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق الصاروخ فأصاب العربة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جندياً إسرائيلياً، حسب إعلان القسام.















رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، مشاهداً تظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة من طراز "النمر" (panther)، وذلك خلال عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم 23.