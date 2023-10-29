العدوان على غزة بيومه الـ23: عدد الشهداء يتجاوز ثمانية آلاف.. وقصف مكثف ومتواصل





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات منذ 22 يوماً من العدوان على القطاع بلغت 825 مجزرة، في حين لا يزال المئات تحت الأنقاض.





في غضون ذلك، استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.





وتواصل طائرات الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وبشكل عنيف ومكثف في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للقطاع





كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بشكل عنيف المناطق الشرقية للقطاع، وسط سماع أصوات اشتباكات متواصلة بين المقاومة وجيش الاحتلال في شرق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بعزة، مساء السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى أكثر من ثمانية آلاف، غالبيتهم من الأطفال والنساء.