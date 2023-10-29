عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجياً في قطاع غزة





وأضافت في بيان لها: "أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمنا الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات".





وكان الاحتلال قد شن غارات عنيفة على القطاع مساء الجمعة، ما أدى لانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفصل غزة عن العالم، وعن التواصل الداخلي بين المواطنين، وكذلك طواقم الإسعاف والدفاع المدني بعضهم ببعض.





ويأتي ذلك ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 23 على للتوالي، والذي خلّف بحسب وزارة الصحة عن أكثر من 800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) فجر الأحد، عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان، مساء يوم الجمعة الماضي.