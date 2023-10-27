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شؤون فلسطينية

بلدية غزة: تلقينا تهديداً من الاحتلال ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس بميدان فلسطين

بلدية غزة: تلقينا تهديداً من الاحتلال ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس بميدان فلسطين
مقر البلدية الأثري المهدد بالقصف الذي يتجاوز عمره 200 عام
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة اليوم الجمعة، إنها تلقت تهديداً عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي، ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطين.

وعبرت البلدية في بيان لها، عن استهجانها لتهديد الاحتلال باستهداف المبنى، مؤكدة أنه مبنى تاريخي وأثري ويقدم للمواطنين خدمات مدنية.

 ودعت كافة المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل ولجم الاحتلال، حيث أن المبنى يحتوي على وثائق وارشيف المدينة ومن شأن تهديدات الاحتلال بقصفه ان يدخل المدينة في حالة فوضى كبيرة.

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