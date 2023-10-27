كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية إبرارٍ قام بها الاحتلال على شاطئ رفح فجر اليوم

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل عملية إبرارٍ قام بها الاحتلال على شاطئ رفح فجر اليوم الجمعة.



وقالت في بيان لها، إن "العدو حاول فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع".





وأضافت: "تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر".

رام الله - دنيا الوطن