شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

في سياق آخر، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا قرية صرة، اندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث أعلن عن استشهاده.وأضافت أن شابين أصيبا بشظايا الرصاص الحي، أيضا، خلال اقتحام المدينة، نقلا إثرها للمستشفى، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، كما دمرت قوات الاحتلال منشأة تجارية في شارع التربية والتعليم بالمدينة تعود لمواطن من نابلس.وذكرت وزارة الصحة أن عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بلغ 110، إضافة لأكثر من 1900 مصاب، منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري.