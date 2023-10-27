عشرات الشهداء والجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة بالقطاع





وصباح اليوم أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بوجود شهداء وجرحى في عدة استهدافات إسرائيلية لمنازل في "بئر النعجة والقصاصيب"، منها منزل تم تدميره قبل أيام وأعيد قصفه مرة أخرى.





كما استشهد 12 مواطناً على الأقل، فيما أصيب العشرات في قصف من طائرات الاحتلال على منزل مأهول لعائلة "محيسن" بجوار مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال القطاع.





كما استشهد 12 مواطناً، وأصيب العشرات في سلسلة الاستهدافات الأخيرة من طائرات الاحتلال لمنازل المواطنين بخانيونس جنوب القطاع.





واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "ياسين" على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، غارات جديدة استهدف عدة منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.