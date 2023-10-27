الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً





من جهته، قال جيش الاحتلال، إنه في الساعات الأخيرة تم رصد "تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".





وأضاف: "الموضوع لا يزال قيد التحقيق. حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد".





وتابع: "ستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر"، وفق تعبيره.



وكانت وسائل إعلام مصرية قالت فجر اليوم الجمعة، إن صاروخاً سقط في طابا المصرية، أصاب خمسة أشخاص وأحدث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، إلا أنه بعد التحقيق اتضح بأن طائرة بدون طيار هي التي أحدثت انفجاراً في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش المصري اليوم الجمعة، تفاصيل حادثة وقوع انفجار فجر اليوم، في مدينة "طابا" المصرية، التي تطل على البحر الأحمر، والذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.وقال المتحدث العسكري المصري، إن إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، سقطت صباح اليوم بجوار مستشفى طابا.