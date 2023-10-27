بايدن: من المهم الاستمرار في إيصال الغذاء والماء والإمدادات الطبية لـ "الأبرياء" بالقطاع





في سياق متصل، قال بايدن "إننا نعمل على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الشرق الأوسط – لضمان إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس، وضمان المرور الآمن للأمريكيين إلى خارج غزة".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "من المهم الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية الغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى الأبرياء في غزة".وأضاف في تغريدة عبر منصة (إكس)، بأنه "يجب أن يزداد هذا التدفق، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك"، وفق تعبيره.