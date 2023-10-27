شهيد برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد فجر اليوم الجمعة، شاب في مدينة جنين، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة الاحتلال الإسرائيلي المدينة وأطراف مخيمها.وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في انحاء متفرقة من جسده.وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وحاصرت أحد المنازل في محيط مستشفى ابن سينا، وسط مواجهات عنيفة.