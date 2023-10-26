شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق واسعة في تل أبيب برشقات صاروخية



















رام الله - دنيا الوطنقصفت المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء يوم الخميس، مناطق واسعة في تل أبيب، برشقات صاروخية متتالية، رداً على ارتكاب الاحتلال مئات المجازر بحق المدنيين في القطاع.وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان مقتضب، إنها قصف تل أبيب برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، والمستمرة لليوم 20 على التوالي.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر لحظة وصول عشرات الصواريخ إلى تل أبيب، واندلاع النيران في عدد من المناطق.