الإعلامي الحكومي بغزة: تلقينا نحو 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة، بلغ 7028 شهيداً و18484 مصاباً، لافتاً إلى وصول قرابة 2000 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة ولازالت تتوالى البلاغات.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في مؤتمره اليومي، لاستعراض مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ20 توالياً، إن الاحتلال ارتكب 731 مجزرة راح ضحيتها 5224، كما استشهد 219 مواطنا من جنوب قطاع غزة من أصل 481 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة لمليون ونصف من النازحين في 223 مركز إيواء وتجمعات مستضيفة بالمستشفيات ومرافق ومنشآت عامة.وأشار إلى أن عدد المنازل التي تعرضت للقصف بلغ 6.500 وعدد الوحدات بلغ 190،000 وحدة، وعدد الهدم الكلي 29 ألف وحدة، كما بلغ عدد المقرات الحكومية التي تعرض للقصف من قبل طيران الاحتلال 79 مقراً وهناك عشرات المرافق والمنشآت الخدماتية والعامة، كما تم قصف 38 مسجد و3 من الكنائس بمدينة غزة.كما لفت المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن عدد المدارس المتضررة بلغ 189 مدرسة منها 25 مدرسة خرجت عن الخدمة في قطاع غزة،وقال: "نوجه نداء لجماهير أمتنا وأحرار العالم لتصعيد الحراك الجماهيري الضاغط على الاحتلال وداعميه ومناصرة لشعبنا في وجه المحرقة التي يرتكبها الاحتلال غداً وحتى الأحد لوقف الإبادة وتدشين الممرات الإنسانية".وأضاف: "هذه المحرقة النازية بغزة ما كان لها أن تستمر لولا العجز والصمت والموقف المخجل المخزي من المجتمع الدولي والضوء الأخضر الأمريكي".وتابع: "نتحدى جيش الاحتلال إن كان يمتلك الجرأة أن يعلن عن طبيعة أهدافه العسكرية التي يدعي أنها يستهدفها بالمئات كل يوم في غزة، وهي في حقيقتها منازل مدنيين وأطفال ونساء".وأكد الإعلامي الحكومي أن "الأوضاع في قطاع غزة باتت لا تحتمل في ظل تعطل معدات الإنقاذ ونفاد الوقود وتوقفها عن العمل وعدم قدرتها على انقاذ من هم تحت الأنقاض ولن يطول الوقت حتى لن تتمكن من انقاذ أي شخص من تحت الأنقاض".وشدد على أن "اعتراف وإقرار الاحتلال باستهداف عائلة الصحفي وائل الدحدوح عبر مراسل القناة 13 العبرية، يثبت أن الاحتلال لا يأبه بالعواقب ولا يخشى من المحاسبة على كل جرائمه".وأوضح أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه العشرين، ارتكبت فيه آلة الحرب الإسرائيلية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود إلى قطاع غزة.