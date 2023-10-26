الخارجية الإيرانية: حماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الخميس، إن حركة (حماس) مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين، وعلى العالم دعم تحرير 6000 أسير فلسطيني.وأوضح عبد الليهان خلال كلمة إيران وقطر وتركيا مستعدة للمساهمة في إفراج حركة حماس عن الأسرى المدنيينوحذّر اللهيان، خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، بأنه في حال استمرت الإبادة الجماعية في غزة ، فلن تسلم أمريكا من الحريق.وقال "لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة لكن لو استمرت حرب غزة فلن نستطيع وقف إطلاق النار".