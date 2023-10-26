مباشر | تغطية صحفية: أكثر من 7000 شهيد جراء العدوان على القطاع #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

وزير جيش الاحتلال: ستكون هناك مراحل إضافية في الحرب نحن نجهزها وسننفذها

وزير جيش الاحتلال: ستكون هناك مراحل إضافية في الحرب نحن نجهزها وسننفذها
وزير جيش الاحتلال يؤواف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، إن هناك مراحل إضافة في الحرب بقطاع غزة.

وأوضح في تصريحات له، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "إما نحن وإما هم، نحن في حرب وجودية، وسوف ننتصر فيها"، وتابع: "ستكون هناك مراحل إضافية في الحرب، نحن نجهزها وسننفذها".

وفيما يتعلق بالأسرى في القطاع، قال غالانت: "أنا مصمم على إعادة كل الأسرى من غزة"، وفق تعبيره.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة وإجراء هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى، لم يستبعد ذلك وقال: "لن أخوض في تفاصيل الاعتبارات، فنحن نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الأسرى".

وقال غالانت: "نحن مستعدون لأي تطور في الشمال، حزب الله يعاني من خسائر كثيرة، لكن ليس لدينا مصلحة في توسيع الحرب".

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