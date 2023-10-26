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شؤون فلسطينية

موسكو تبحث مع وفد من (حماس) ملف الإفراج عن الأسرى الأجانب

موسكو تبحث مع وفد من (حماس) ملف الإفراج عن الأسرى الأجانب
إطلاق سراح أسرى أجانب من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن موسكو بحثت خلال اجتماع مع وفد قيادي من حركة (حماس) في موسكو، مسألة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن: "عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق متواجد في موسكو، وجرت معه مباحثات لمواصلة الجهود الروسية للإفراج فورا عن المحتجزين الأجانب المتواجدين في قطاع غزة، وقضايا تتعلق بإجلاء المواطنين الروس وغيرهم من المواطنين الأجانب من أراضي القطاع".

وأضافت الوزارة: "تم تأكيد موقف روسيا الثابت المؤيد لتنفيذ القرارات المعروفة الصادرة عن المجتمع الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود عام 1967 تضم أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية والتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وكان قد وصل اليوم الخميس وفد قيادي من حركة (حماس)ىبرئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت حركة (حماس) عن تقديرها الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية لوقف الحرب على غزة.

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