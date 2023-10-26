أردوغان: ما يحصل بغزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحوّل لظلم وهمجية ومذابح

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أكثر من 12 ألف طن من القنابل ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غزة وهي منطقة ضيقة للغاية.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن "النساء والأطفال الأبرياء هم أغلب الضحايا ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما نرى"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح".وشدد الرئيس التركي، على أن "كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان"، وقال إنهم "يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين".وأكد أردوغان، بأن "الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا"، متسائلاً: "كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار".؟