الولايات المتحدة: مقتل 22 شخصاً بحادثة إطلاق نار نفذها مسلح في ولاية مين

رام الله - دنيا الوطنقتل 22 شخصاً على الأقلّ ليل الأربعاء الخميس، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح، بحادثة إطلاق نار، نفذها مسلح بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة.بحسب ما أعلن مسؤول محلّي لشبكة (سي إن إن)، فإن الحادثة جرت في موقعين مختلفين في مدينة لويستون، بواسطة نفس المسلح، وفق ما نقل موقع (العربية).وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، إنّ السلطات "أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير" بجروح في الهجوم الذي نفّذ في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، بينما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً.وكشفت السلطات المحلية اسم وصورة المشتبه به، وتبين أن مطلق النار الذي وصف بـ "الخطير"، يدعى روبرت كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأميركي.