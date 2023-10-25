جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ "أرض جو" أُطلق من لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، اعترضع صاروخ "أرض-جو" أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مأهولة تابعة للجيش.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "ورداً على ذلك قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بقصف مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية".وتشهد الحدود الجنوبية للبنان، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 19 يوماً، حالة من التوتر الشديد، حيث يطلق (حزب الله) عشرات الصواريخ تجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرد الجيش بقصفه أهداف عدة لـ(حزب الله) داخل الأراضي اللبنانية.