الخارجية الإسرائيلية تُشن هجوماً حاداً على أردوغان
شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، هجوماً حاداً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
وقالت إنها تستنكر بشدة ما وصفتها "التصريحات الشائنة" التي أدلى بها الرئيس التركي، بشأن حركة حماس.
وأضافت: بأن "محاولة الرئيس التركي الدفاع عن التنظيم الإرهابي وكلماته التحريضية لن تغير من الفظائع التي شاهدها العالم أجمع والحقيقة التي لا لبس فيها: حماس = داعش"، وفق زعمها.
وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تشن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، "أكثر الهجمات وحشية في التاريخ ومعظم القتلى من الأطفال".
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل".
وتابع أردوغان: بأنه "لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل إسرائيل للأطفال، وحان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".
وقال الرئيس التركي: بأن "حماس ليست منظمة إرهابية بل هي حركة تحررية تنقذ أرضها وشعبها، ولا يمكن لإسرائيل الاستمرار بهذه الطريقة حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها".
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