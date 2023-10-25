الخارجية الإسرائيلية تُشن هجوماً حاداً على أردوغان

وأضافت: بأن "محاولة الرئيس التركي الدفاع عن التنظيم الإرهابي وكلماته التحريضية لن تغير من الفظائع التي شاهدها العالم أجمع والحقيقة التي لا لبس فيها: حماس = داعش"، وفق زعمها.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تشن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، "أكثر الهجمات وحشية في التاريخ ومعظم القتلى من الأطفال".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل".





وتابع أردوغان: بأنه "لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل إسرائيل للأطفال، وحان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".



