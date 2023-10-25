تحقيق صحيفة أميركية: رواية الجيش الإسرائيلي بشأن صاروخ المعمداني غير صحيحة





يشار إلى أن نحو 470 مواطناً استشهدوا وأصيب المئات في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى "المعمداني" قبل عدة أيام، فيما يدعي جيش الاحتلال بأن صاروخاً لحركة الجهاد الإسلامي هو المسؤول عن الحادث.



رام الله - دنيا الوطنكشف تحقيق أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بأن رواية الجيش الإسرائيلي، التي تقول إن صاروخ المستشفى "المعمداني" أطلق من غزة، غير صحيحة.ووفق الصحيفة، فإن الصاروخ في الفيديو الذي استند إليه الجيش الإسرائيلي لم يُطلق من غزة، الصاروخ في فيديو تحليل الجيش الإسرائيلي أطلق من إسرائيل وانفجر قبل الحدود، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).