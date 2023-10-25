الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري اليوم الأربعاء، إن الإفراج عن الرهائن أثبت الدور القطري الذي يمكن البناء عليه و"جهودنا مستمرة".وأضاف في تصريحات له، بأننا "نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني في غزة"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وشدد الأنصاري، على أن "هناك محاولات من قبل بعض الأطراف لإفساد جهود الوساطة وكيل الاتهامات لنا"، مطالباً بـ "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار للسماح بإخراج الأسرى من القطاع".وأكد المتحدث القطري بأن "هجوماً برياً من طرف إسرائيل سيفاقم الوضع ويزيد معاناة المدنيين في غزة".