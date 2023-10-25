أردوغان: نشهد أكثر الهجمات وحشية في التاريخ وألغيت زيارتي لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تشن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، "أكثر الهجمات وحشية في التاريخ ومعظم القتلى من الأطفال".وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل".وتابع أردوغان: بأنه "لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل إسرائيل للأطفال، وحان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".وقال الرئيس التركي: بأن "حماس ليست منظمة إرهابية بل هي حركة تحررية تنقذ أرضها وشعبها، ولا يمكن لإسرائيل الاستمرار بهذه الطريقة حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها".