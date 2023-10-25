إسرائيل تفرض عقوبات على الأمم المتحدة بعد تصريحات غوتيريش بشأن هجوم حماس

رام الله - دنيا الوطنفرضت إسرائيل اليوم الأربعاء، عقوبات على الأمم المتحدة، بعد تصريحات للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش قال فيها إن هجمات حماس على إسرائيل "لم تأت من فراغ".وأعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن تل أبيب سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية، معتبراً أن تصريحات غوتيريش "بدا أنها تبرر هجوم حماس على إسرائيل".وقال إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث"، وأضاف: "حان الوقت لتلقينهم درساً"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "الفلسطينيين تعرضوا إلى احتلال خانق على مدى 56 عاما".وكانت تصريحات غوتيريش في إطار تنديده بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، ودعوته إلى وقف إطلاق نار فوري.