أمير قطر: لا يجوز منح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل

رام الله - دنيا الوطنشدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على أنه لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان.ودعا أمير قطر، خلال كلمته بافتتاح الدورة الـ52 لمجلس الشورى القطري، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تجاوز كل الحدود، مشددا على ضرورة حقن الدماء، وتجنيب المدنيين تبعات العدوان.وأشار إلى أنه لا يمكن أن يُسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره، وفق ما نقلت كالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ودعا أمير دولة قطر إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، مشدداً على أن الحرب لا تقدم حلا من أي نوع، وكل ما سيحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا والشعور بالغبن، مؤكدا أن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو تحقيق السلام العادل.