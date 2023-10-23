بايدن: لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار بغزة قبل الإفراج عن "الرهائن"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه "يجب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس"، وذلك في إجابته على سؤال وُجّه إليه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن وقفاً لإطلاق النار من شأنه أن "يعطي حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة شن هجماتها ضد إسرائيل".وأضاف ميلر، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل منفصل لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما يعمل المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد على الأرض "بشكل مكثف" لضمان تقديم المساعدات.تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في يومه السابع عشر توالياً، مخلفاً أكثر من خمسة آلاف شهيد، ونحو 15 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث يرتكب الاحتلال مئات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها.